Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Новые станции петербургского метро на зеленой ветке «Новокрестовская» и «Беговая» будут открыты ко Дню города, 27 мая. Об этом сообщил 24 мая вице-губернатор северной столицы Игорь Албин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро «Новокрестовская»

«Ко Дню города они будут открыты», — сказал Албин, пояснив, что так распорядился губернатор Георгий Полтавченко.

Напомним, станции были построены к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Новокрестовская» 13 мая несколько часов проработала в тестовом режиме. «Беговая» пока ни разу не принимала пассажиров.

Как пояснил Игорь Албин в кулуарах ПМЭФ, скорее всего, горожанам не стоит ждать торжественных церемоний открытия.

«Это, конечно, событие для города, праздник, но позиция Георгия Сергеевича — без особой помпы. Скромно, в рабочем порядке запустить движение, сказать спасибо проектировщикам, строителям метрополитена, «Метрострою», подарить в День города эти станции петербуржцам», — сказал чиновник.

Напомним, в период ЧМ-2018 станция «Новокрестовская» будет обслуживать исключительно футбольных болельщиков и клиентские группы FIFA. Как пояснил Албин, после схода с пешеходного моста, ведущего от «Новокрестовской» к стадиону «Санкт-Петербург», любой пассажир натолкнется на зону контроля доступа, так что им нужно будет иметь с собой билеты и паспорта болельщика.

«Иначе им некуда пойти, таков периметр безопасности», — сказал Албин.

Смольный уже принял решение, что ограждения, которые сейчас установлены вокруг стадиона «Санкт-Петербург» и станции метро, будут демонтированы после чемпионата мира, несмотря на матчи российской премьер-лиги.

«Буквально сегодня я обсуждал эту проблему с вице-премьером (Виталием) Мутко, до этого мы говорили с губернатором. Принято решение демонтировать все временные ограждения, хотя они нам потребуются еще при проведении матчей Евро-2020», — заявил Игорь Албин корреспонденту ИА REGNUM.

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