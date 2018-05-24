Нефть взяла паузу в росте
Москва, 24 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. После публикации 23 мая о неожиданном увеличении запасов сырья в США, цены на нефть демонстрируют снижение от недавних максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.
За неделю, закончившуюся 18 мая, запасы нефти выросли на 5.8 млн баррелей, или на 1.3% — до 438.1 млн баррелей, при прогнозе снижения запасов на 1.57 млн. По данным министерства энергетики, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 2 тысячи баррелей в сутки — до 10.725 млн. На этом фоне легкая техасская смесь WTI теряет около 0,53%, при том, что североморская Brent снизилась на 0,71%.
«В целом динамика нефтяных фьючерсов трансформируется в боковое движение около достигнутых ценовых уровней. Новые санкции в отношении Венесуэлы могут оказать даже большей влияние на рынок, чем санкции против Ирана.
До появления свежих драйверов нефтяные котировки продолжат консолидацию. Brent будет отрабатывать уровень $79,35 за баррель, WTI приблизится к отметке $71 за баррель», — считает эксперт.
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