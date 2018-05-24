Москва, 24 мая, 2018, 12:44 — ИА Регнум. После публикации 23 мая о неожиданном увеличении запасов сырья в США, цены на нефть демонстрируют снижение от недавних максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

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За неделю, закончившуюся 18 мая, запасы нефти выросли на 5.8 млн баррелей, или на 1.3% — до 438.1 млн баррелей, при прогнозе снижения запасов на 1.57 млн. По данным министерства энергетики, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 2 тысячи баррелей в сутки — до 10.725 млн. На этом фоне легкая техасская смесь WTI теряет около 0,53%, при том, что североморская Brent снизилась на 0,71%.

«В целом динамика нефтяных фьючерсов трансформируется в боковое движение около достигнутых ценовых уровней. Новые санкции в отношении Венесуэлы могут оказать даже большей влияние на рынок, чем санкции против Ирана.

До появления свежих драйверов нефтяные котировки продолжат консолидацию. Brent будет отрабатывать уровень $79,35 за баррель, WTI приблизится к отметке $71 за баррель», — считает эксперт.

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