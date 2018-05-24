Москва, 24 мая, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Самым богатым наследником в России стал сын владельца «Лукойла» Вагита Аликперов — Юсуф, соответствующий рейтинг составил журнал Forbes.

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В России насчитывается 102 миллиардера с совокупным состоянием в $403 млрд, если эту сумму поделить поровну на общее число их детей — 289, то каждый ребенок будет владеть состоянием в $1,4 млрд. В списке Forbes представлены 20 семей (в сумме 46 детей), где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.

Так, первое место занял Юсуф Аликперов ($17 млрд), единственный сын президента «Лукойла». Далее идут двое детей владельца «Новатэка» Леонида Михельсона (по $8,9 млрд), замыкают тройку двое детей владельца «Еврохима» Андрей Мельниченко (по $7,3 млрд).

На последнем месте — четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана, на каждого приходится по $2,3 млрд.

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