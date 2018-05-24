Москва, 24 мая, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Росстат отмечает рост реальных доходов населения в России. Повод для осторожного оптимизма точно есть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«На рост реальных доходов в 2018 году значительно повлияли две прошедшие индексации пенсий неработающим пенсионерам — в январе на 3.7% (получившая в народе название «предвыборная индексация»), и в апреле на 2.9%, причем апрельская индексация была связана с ростом прожиточного минимума в России по итогам 2017 года на 2.9%, что и привело к увеличению размера пенсий неработающим пенсионерам на соответствующую величину», — пояснила эксперт.

Но пока еще рано говорить о полном преодолении негативных тенденций кризиса. Дело в том, что пессимистам «на помощь» приходит сама статистика. Так, указанная выше цифра роста реальных доходов на 3.8% за январь-апрель текущего года в годовом исчислении не учитывает единовременную выплату пенсионерам, имевшую место в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. А с учетом этой выплаты, говорится в отчете Росстата, рост реальных доходов в январе-апреле 2018 года оказался намного меньше: всего на 2.3% в годовом исчислении.

«В январе-апреле основным драйвером роста реальных доходов стали не только рост пенсий, но и доходы трудящегося населения, так, реальные зарплаты за 4 месяца 2018 года выросли на 7.8% в годовом исчислении, сообщил Росстат. Если рост реальных зарплат в течение года продолжится, то можно будет говорить о том, что тренд к росту реальных доходов в стране стал стабильным», — полагает Мильчакова.

Напомним, по данным Росстата, в апреле текущего года реальные доходы россиян выросли на 5.7% по сравнению с апрелем 2017 года. Важно отметить, что с февраля 2018 года в России фиксируется рост реальных доходов в годовом исчислении. А за первые четыре месяца 2018 года реальные доходы россиян подросли в годовом исчислении на 3.8%.

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