Хьюстон, США, 24 мая, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Выступление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли в Хьюстонском университете оказалось на грани срыва. Студенты вуза встретили дипломата гулом и выкриками. Видеозапись инцидента опубликовал в Twitter журналист Си Джей Верлеман.

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Протестующие студенты

Как кадрах видно, что, когда Хейли поднялась на трибуну, учащиеся начали скандировать: «Никки Хейли, тебе не скрыться. Ты потакаешь геноциду». При этом дипломат шепчет: «О, Господи».

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Таким образом студенты высказали свой протест против политики США в отношении Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на границе сектора Газа и Израиля обострилась после 14 мая, когда в Иерусалиме было открыто посольства США. Здесь вспыхнули крупнейшие за последние месяцы массовые беспорядки. Для того, чтобы остановить протестантов, число которых исчислялось тысячами, военные Израиля использовали слезоточивый газ и огнестрельное оружие. В столкновении погибли более 60 человек, свыше 2 тыс. получили ранения.

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Добавим, что 16 мая Никки Хейли во время выступления представителя Палестины Рияда Мансура демонстративно покинула зал заседания Совета Безопасности ООН. Во время своего выступления постпред США отрицала проявление насилия в отношении палестинцев из-за открытия посольства США в Иерусалиме. Она подчеркивала, что действия Вашингтона не являются предпосылкой для обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа, возложив вину за столкновения движение ХАМАС, поддерживаемое Ираном.