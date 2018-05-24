Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Предпосылкой к разгону инфляции в 2018 году назвал текущий рост цен на бензин глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Рост цен на бензин с точки зрения влияния на инфляцию определенный вклад дает», — сказал министр журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, суммарный эффект по году может составить несколько десятых процента инфляции. Однако главная проблема, убежден министр, состоит в том, что инфляция существенно скажется на конкурентоспособности продукции и услуг в определенных отраслях — сельском хозяйстве и авиаперевозках.

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