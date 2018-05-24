Симферополь, 24 мая, 2018, 11:36 — ИА Регнум. «Дело Ростенко» вписывается в общероссийские тенденции, поэтому увеличение проверок работы крымских чиновников в земельной сфере вполне вероятно. В связи с этим уязвимость Сергея Аксёнова дополнительно возрастёт. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Дело Ростенко» вписывается в общероссийские тенденции. Как минимум с весны 2017 года в стране идёт волна арестов высокопоставленных региональных и муниципальных чиновников, многие из которых связаны с одной сферой — выделения земель и застройки. Вряд ли повышенное внимание федеральных властей к этой сфере обойдёт Крым стороной. Поэтому как минимум усиление проверок работы местных чиновников в этой сфере (в том числе, со стороны силовиков) вполне вероятны», — пояснил Михаил Нейжмаков.

Что касается перспектив самого Сергея Аксёнова, по мнению эксперта, безусловно, есть активное федеральное лобби, заинтересованное в его замене.

«Об этом говорит хотя бы довольно интенсивный поток негативных публикаций о главе Республики Крым и ситуации в регионе в федеральной прессе. Опять же, сторонники замены главы региона могут использовать аргумент, что провести большой аудит положения дел в республике проще при смене команды. Поэтому в 2019 году, когда истекает срок его полномочий, а также в конце 2018 года, уязвимость Сергея Аксёнова дополнительно возрастёт, а критические материалы в его отношении в федеральных СМИ будут появляться чаще. Но о его отставке говорить преждевременно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после ареста бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко Сергей Аксёнов обвинил правоохранителей в «заказном деле».

«Я лично отстранил Ростенко за неэффективное управление администрацией города Ялты. Следственными органами по моему обращению ведется проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял Андрей Олегович. Также хочу напомнить, что именно по моей инициативе отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней. Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления. Похожая ситуация уже была в 2015 году с одним из должностных лиц Совета министров. Тогда его задержали на трое суток, однако до сих пор дело не доведено до конца — уже три года не могут выдвинуть обвинение», — написал глава РК на своей странице в Facebook.