Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не планируют закрывать автобусное сообщение с аэропортом «Пулково» даже после организации транспортного сообщения с аэропортом иными видами транспорта, например, железнодорожным экспрессом. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил городской комитет по транспорту, реагируя на скандал, связанный с отменой маршрутки до «Пулково».

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту «Пулково»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно об упразднении автобусного маршрута № К-39, который следовал от станции метро «Московская» до аэропорта «Пулково». 18 мая было выпущено распоряжение комитета по транспорту, согласно которому этот регулярный маршрут был вычеркнут из реестра муниципальных перевозок «в целях оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования».

Это решение вызвало возмущение у некоторых депутатов Заксобрания Петербурга. Они считают, что действия комитета создают неудобства и препятствия для жителей города и направлены на окупаемость будущего аэроэкспресса, который будет следовать от «Пулково» до Витебского вокзала и билет на который будет стоить около 300 рублей.

Читайте также: Депутаты и чиновники Санкт-Петербурга не поделили маршрутку до Пулково

Как заявили сегодня в комитете по транспорту, в настоящее время «транспортное обслуживание аэропорта Пулково обеспечено «социальными» автобусными маршрутами №№ 39 и 39Э, также связывающими воздушную гавань со станцией метро «Московская». В них принимаются все виды проездных билетов, кроме того, поездку можно оплатить банковской картой.

В Смольном утверждают, что ликвидация коммерческого маршрута не должна сказаться на доступности аэропорта, поскольку на маршрутах №№ 39 и 39Э сейчас работает в общей сложности 25 автобусов, а совокупный интервал движения составляет от 4 до 9 минут. В среднем поездка на «социальном» автобусе от станции метро «Московская» до аэропорта занимает 20−25 минут.

«С 23 мая на маршрут № 39 добавлены ещё 3 ед. подвижного состава, на маршрут № 39Э — 1 ед. Всего на двух маршрутах до аэропорта будут работать 29 машин», — отметили в комтрансе.

В Смольном также сообщили просьбой о закрытии «коммерческого» автобусного маршрута № К-39 обращалась управляющая компания аэропорта «Пулково» ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Кроме того, чиновникам неоднократно поступали жалобы горожан на работу «коммерческого» маршрута № К-39.

«Пассажиры критиковали техническое и санитарное состояние автобусов № К-39 и просили закрыть маршрут, не соответствующий статусу международного аэропорта Северной столицы и негативно влияющий на имидж Санкт-Петербурга для гостей города», — заявляют в комитете по транспорту.

Там также полагают, что закрытие «коммерческого» маршрута до «Пулково» улучшит транспортную обстановку в аэропорту и у станции метро «Московская».