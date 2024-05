Москва, 24 мая, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Многих пользователей социальных сетей не впечатлил постановочный ролик с дочерью экс-полковника ГРУ и британского шпиона Сергея Скрипаля Юлией. Многие детали видеообращения заставили усомниться в том, что Скрипаль говорила от своего имени, а не с британскими спецслужбами в качестве суфлеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

В этой оценке пользователи согласны с посольством России в Великобритании, МИД РФ и Кремлем, которые сразу заявили, что видеообращение Скрипаль вызывает множество вопросов. Кроме того, ни российские дипломаты, ни родственники так до сих пор и не могут связаться с женщиной.

По мнению журналиста, политолога Виталия Третьякова, текст стал компромиссом между Скрипаль и британскими спецслужбами, на достижение которого потребовалось полтора месяца. Если бы стороны не договорились и не отрепетировали бы текст, то никакой видеозаписи бы не было.

«Юлия Скрипаль умная женщина и понимает, что, во-первых, в настоящий момент она полностью в руках британских спецслужб и вынуждена с ними договариваться. Но, во-вторых, она понимает, что если полностью подчиниться им (скажет всё, что им нужно), то её жизнь будет полностью сломана — она превратится (её превратят) в какого-то другого человека», — написал Третьяков в Facebook.

Представитель посольства России в Лондоне заявил, что Скрипаль «зачитывала заранее написанный текст» — и это очевидно. Кроме того, судя по ряду оборотов, текст был переведен на русский язык с английского, а оригинал написал носитель языка.

В соцсетях начали искать доказательства этого утверждения и нашли другие интересные нюансы перевода.

«Б̶а̶н̶а̶, ой, извините, Юлия. Юлия Скрипаль написала новое письмо, на целую страницу, мелким почерком, на безупречном, витиеватом, бюрократическом английском, для достоверности пропустив пару артиклей. И дала первое интервью английской прессе. Почему-то на чистом русском языке», — написала пользователь Ластик и Абырвалг‏ @ValLisitsa.

Третьяков привел сообщение одного из пользователей «Живого журнала» по поводу расхождения русского и английского текстов. Ее высказывание (подчеркнутое интонацией), что «никто не может и не должен говорить за нас, кроме нас самих», в английском варианте текста звучит так: «no-one speaks for me, or for my father, but ourselves».

То есть в английской версии имеется в виду, что никто за них не говорит (в смысле этого никогда не было), тогда как она лишь утверждает, что никто не должен этого делать за нее и отца. И это явно был ответ на обвиния со стороны посольства России.

Пользователь Twitter «Голос Мордора» (@spacelordrock) отметил слишком сложную терминологию в выступлении Скрипаль.

«Изучавшая географию в Российском государственном гуманитарном университете Юлия Скрипаль, непринуждённо заявила, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Не говорите, что в России с образованием плохо! Простой географ изъясняется терминологией профессиональных медиков!» — пишет @spacelordrock

Многие наши люди теперь по утрам будут говорить: «Чувствую себя инвазивно, болезненно и глубоко угнетающе»))), — написал Vladimir Kornilov‏ (@Kornilov1968).

Пользователь Лев Мышкин отметил некую преемственность методов работы Великобритании и фашистской Германии.

Методы с Юлией Скрипаль напоминают топорную пропаганду фашистов в Великую Отечественную. Когда в концлагеря приезжал Красный Крест, на узников одевали цивильную одежду, накрывали столы с черной икрой и заставляли читать текст про то, как им хорошо в лагере и даже домой не хочется, — пишет Лев Мышкин‏ @Lev_Nik_Myshkin.

Ну и, наконец, внимательные комментаторы обратили внимание на подтверждение «топорности» методов работы британских СМИ. Телеканал 4 News вырезал кусок видеообращения Скрипаль, и уже сразу понятно, какой именно.

Британский канал показал видео с Юлией Скрипаль, вырезав из него эпизод, где она говорит о том, что хотела бы вернуться в Россию, — пишет Bеrеndeyа_0007‏ @Berendeya 007

«Я пытаюсь смириться с разрушительными изменениями, и физическими, и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь отцу полностью выздороветь. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну», — это из выступления Скрипаль на британском телевидении вырезали.

Ранее агентство Reuters опубликовало видео, в котором Юлия Скрипаль сообщает, что не нуждается в помощи посольства РФ в Лондоне, но позже намерена вернуться в Россию. Российские дипломаты продолжают искать способы встретиться с российской гражданкой.

Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением.