Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Кремль не пугает перспектива международной блокады России — такое развитие событий попросту невозможно, заявил в интервью телеканалу НТВ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что Россия является системообразующим государством в мировых дипломатических и политико-дипломатических отношениях. Настоящей международной блокады РФ не было, более того, она невозможна.

«Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлением», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что санкции в отношении России идут вразрез с интересами крупных предпринимателей — главных налогоплательщиков в государствах. Очевидно, что бизнес-круги «явно не в восторге» от санкционной политики.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме бизнесменов и политиков из разных стран, включая президента Франции, премьер-министра Японии и директора МВФ, говорит о стремлении к прочному экономическому сотрудничеству с Москвой, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Санкт-Петербурге открылся ежегодный Международный экономический форум. Северная столица принимает 15 тыс. гостей из 100 стран мира.

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