Санкт-Петербург, 24 мая, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Правительство РФ намерено создать бюджетный фонд объемом 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) для вложения этих денег в развитие инфраструктуры. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер правительства России — министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Средства в этот фонд будут найдены не из нефтегазовых доходов, правительство намерено взять их в долг на рынке, пояснил Силуанов.

По его словам, государственные вложения в инфраструктуру будут стимулировать инвестиции бизнеса, которых сейчас недостаточно, а потому государство должно этим заниматься в первоочередном порядке.

Выступавшие на той же сессии форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметили, что в настоящее время российское государство не должно бояться роста заимствований на такие цели, ведь задача верная, а госдолг небольшой.

Гостья сессии — глава МВФ Кристин Лагард, также отметила, что считает «очень правильным» планы российского правительства по увеличению инвестиций в инфраструктуру. Она уверена, что это именно то, что поможет экономике России расти.