Пхеньян, 24 мая, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи вновь пригрозили Соединенным Штатам отменой саммита лидеров двух стран в Сингапуре, сообщает 24 мая Associated Press.

(сс) conan_mizuta Пхеньян

Причиной подобного заявления стали слава вице-президента США Майкла Пенса о том, что КНДР может ждать судьба Ливии, если Пхеньян не продвинется по пути денуклеаризации полуострова.

Подобное решение не могло не вызвать резкую реакцию со стороны Северной Кореей: дипломаты назвали слова Пенса «глупыми» и пригрозили отменить саммит, усомнившись в желании США налаживать диалог.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре должен состояться исторический саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, если мероприятие не будет сорвано, то это событие может иметь колоссальное значение для мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.