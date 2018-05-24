Москва, 24 мая, 2018, 08:57 — ИА Регнум. 70% работающих граждан Российской Федерации не ждут повышения окладов после роста МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно результатам исследования, 19% опрошенных ожидают незначительного роста зарплат, и только 3% респондентов надеются на существенное увеличение оклада.

Отмечается, что в проведенном 20−21 мая методом телефонного интервью опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 2 тыс. человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ увеличился до уровня прожиточного минимума (с 9489 рублей до 11 163 рублей). Это минимальный размер зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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