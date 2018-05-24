Токио, 24 мая, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Введение Соединенными Штатами пошлин на ввозимые в страну автомобили вызовет смятение на международном рынке, заявил 24 мая министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Если пошлины будут введены, это станет сильным ограничительным механизмом и вызовет смятение на международном рынке», — цитирует ТАСС Сэко.

Министр также отметил, что введение пошлин может негативно повлиять на действующие торговые ограничения, принятые в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщило, что США рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт автомобилей. Такое решение обусловлено «соображениями национальной безопасности» и желанием поддержать американский автопром, а размер сборов может доходить до 25%.