Нижний Новгород, 24 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. На прочистку сетей ливнёвой канализации в Приокском и Канавинском районах Нижнего Новгорода по маршруту следования основных клиентских групп FIFA 2018 во время проведения чемпионата мира по футболу планируется потратить более 2,082 млн рублей. Аукцион, сведения о котором разместил департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города, пройдёт 4 июня 2018. При этом первый матч в Нижнем Новгороде планируется провести 18 июня 2018 года. А горожане, чьи дома попали в план ремонта фасадов по пути следования клиентских групп чемпионата, уже жалуются, что в порядок кое-где приведены лишь лицевые части, а сам ремонт обернулся «потёмкинскими деревнями, декорациями», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Abeautifulmess.com Картонный домик

Преимущество в тендере на прочистку ливнёвок будет отведено малому бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. Заказчик — муниципальное казённое учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода». Контракт будет оплачен средствами бюджета.

В задачи исполнителя входит промывка 1031 метра трубопроводов и очистка 38 колодцев. При этом работы должны быть выполнены до 1 августа, а матчи завершаются 6 июля.

Напомним, по пути следования гостевых групп в Нижнем Новгороде планировался капитальный ремонт 265 фасадов, из которых 252 — фасады многоквартирных домов. На это планировалось затратить более 278 млн рублей. Те же дома, что запланировали к расселению и смысла их ремонт не имел, прикрыты фальш-фасадами, на что бюджет потратил 9,2 млн рублей. Этих средств хватило на то, чтобы прикрыть фальшивыми фасадами 19 аварийных зданий.

Депутаты опасались, что выделенных денег и отведённого времени на работы не хватит, но городские власти уверили, что всё в порядке. На днях в нижегородских СМИ появилась жалоба от жительницы одного из домов на то, что ремонт провели только с лицевой стороны — той, что обращена к будущим гостям мундиаля. Подобная картина сложилась на доме №32 на улице Совнаркомовская.

«Наш дом активно штукатурили к ЧМ, как и большинство домов на Стрелке. И вот сегодня леса убрали, при этом с одной стороны не заштукатурили три этажа, а другую (выходящую во двор) не стали делать вообще. Это называется потемкинские деревни, декорации, не более того. А никак не забота о жителях», — цитирует одну из жительниц дома издание newsnn.

На вопрос жильцов дома о том, почему работа выполнены некачественно, рабочие ответили, что им велели делать так, а этажи за домами не видно, да и во дворах стену никто не увидит.