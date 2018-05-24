Москва, 24 мая, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В 2018 году экономика России понесёт многомиллиардные потери от действий киберпреступников. Как заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, ущерб от киберпреступлений может вырасти до 1 трлн рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем прогнозировалось в 2017 году. При этом Кузнецов отметил, что размер потерь может сократиться, если будет сделан рывок в вопросах информационной безопасности.

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По словам представителя Сбербанка, слова которого цитирует РИА Новости, финансовая организация сейчас готовит аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле. Оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. Кузнецов добавил, что только с начала 2018 года Сбербанк спас от киберпреступников 13,8 млрд рублей средств на счетах клиентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ежегодные убытки экономики Российской Федерации от киберпреступности Сбербанк оценивает в 600−650 млрд рублей. По данным финансовой организации, на ноябрь 2017 года убытки мировой экономики от киберпреступлений приблизились к $1 трлн. В обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2017 год, подготовленном «ФинЦЕРТом» Банка России, отмечалось, что в 2017 году банковская сфера от киберпреступлений потеряла свыше 1,35 млрд рублей. Средняя сумма одной несанкционированной операции составила 3 тыс. рублей, что на 17,2% меньше, чем в 2016-м.