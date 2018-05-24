Вашингтон, 24 мая, 2018, 07:30 — ИА Регнум.

Вмешательство России в выборы в США 2016 года носило довольно поверхностный характер. Москва тем не менее способна на гораздо большее, особенно если ее спровоцировать, к такому выводу пришли бывшие сотрудники ЦРУ, принявшие участие в круглом столе в Центре национальных интересов, сообщает издание центра The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Круглый стол проводился с целью дать оценку тому, в какой мере в США понимают нынешнюю Россию. В нем приняли участие такие бывшие сотрудники ведомства, как Джордж Биб,Милтон Берден и ПитерКлимент. При этом они отметили, что вмешательство было вызвано не тем, что США — демократия, а действиями Вашингтона.

Напомним, на прошедших в 2016 году выборах президента США среди целого ряда скандалов, окружавших кандидатов на этот высокий пост, особую роль играло так называемое вмешательство России.

Тогда утверждалось, что Москва вмешалась в выборный протест в стране для создания политической нестабильности и нанесения удара по президентской кампании бывшей первой леди Хиллари Клинтон с помощью поддержки ее противников в лице республиканца Дональда Трампа, демократа Берни Сандерса и представителя партии «Зеленых» Джилл Стайн.