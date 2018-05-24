Москва, 24 мая, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 23 мая разнонаправленно. Нефть сорта Brent подорожала, WTI — подешевела. В ходе американских торгов цена на Brent снижалась до $78,19. Снижению котировок способствовали отчет минэнерго США и укрепление доллара к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Запасы сырой нефти в США на минувшей неделе увеличились на 5,778 млн баррелей, до 438,132 млн баррелей (прогноз был — 2,0 тыс. баррелей). Запасы бензина повысились на 1,883 млн баррелей, до 233,897 млн баррелей (прогноз был — 1,430 млн баррелей). Запасы дистиллятов снизились на 951 тыс. баррелей, достигнув 113,995 млн баррелей (прогноз был 1,250 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 2 тыс. баррелей, до 10.725 млн баррелей.

Сегодня, 24 мая, в Азии баррель Brent стоит 79,50 руб. (-0,23%). Цена находится в шестидневном боковом тренде. Несмотря на еженедельное увеличение добычи нефти в США снижение котировок сдерживает ситуация с вводом санкций против Венесуэлы и Ирана.

Цена торгуется в коридоре между уровней 78,20 — 80,47, тогда как спекулянты ждут новых драйверов, которые бы могли им прояснить ситуацию на ближайшие две недели. Если цена выйдет вниз из коридора, то жду падения курса до 76,50. Если выход будет вверх, то рост продолжится до 81,45.

Напомним, 23 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,28%, до $79,80 за баррель, WTI понизилась на 0,49%, до $72,2 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,48 за баррель.

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