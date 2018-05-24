Якутск, 24 мая, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Чтобы расплатиться с представителями малого и среднего бизнеса, в министерство финансов республики приходится слать письма с просьбами и требованиями о перечислении средств на оплату по исполненным контрактам. Об этом рассказал министр по инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон Сафронов, комментируя решение прокуратуры оштрафовать его за задержки выплат предпринимателям на сумму почти 2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Надзорное ведомство, напомним, возбудило в отношении министра административное производство, оштрафовав его за несвоевременное исполнение денежных обязательства по шести контрактам с представителями бизнеса.

«Задолженность нашего министерства по контрактам — 1,9 млн рублей, что составляет 0,07% от общего долга. На начало 2018 года долг органов власти и государственных учреждений перед предпринимателями за 2017 год составил более 3 млрд рублей», — разъяснил масштабы сложившейся ситуации Антон Софронов.

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Он также пояснил, что обеспечить оплату по контрактам, за неисполнение обязательств по которым его оштрафовала прокуратура, было непросто: потребовалась переписка с руководством минфина и правительства республики, с просьбами и требованиями о доведении средств на оплату.

Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии также проинформировал, что по его данным остаток задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства составляет 35 млн рублей и в 5,5 раз больше суммы, которую озвучивает минфин.

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Кроме того, Антон Сафронов посетовал на избирательный подход прокуратуры к наказанием за просрочки исполнения контрактов и выразил надежду, что общественности скоро станут известны также фамилии других должностных лиц правительства республики, ответственных за аналогичные просрочки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая прокуратура Якутии распространила пресс-релиз о том, что министр инвестиционного развития и предпринимательства республики допустил задолженность по оплате шести исполненных государственных контрактов на сумму почти 2 млн рублей.

«Неоплата в срок контрактов повлекла существенное нарушение прав субъектов предпринимательства», — констатировали в надзорном ведомстве, пояснив, что чиновник оштрафован на 30 тыс рублей.

Напомним также, что в общей сложности размер дыры в бюджете Якутии на 2018 год с учётом прошлогодних долгов на 10 млрд депутаты республики оценивают в 22−26 млрд рублей. Это та сумма, которой региону не хватает на исполнение всех заложенных в главном финансовом документе республики расходных обязательств.