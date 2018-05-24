Чанчунь, Китай, 24 мая, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Провинция Гирин (Цзилинь), расположенная на северо-востоке Китая страдает от засухи, которая уже повредила 1,36 млн га пшеницы, сообщили местные власти, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Засуха

В провинции выпало 31,4 мм осадков с середины апреля, когда началась весенняя пахота, что на 46% меньше, чем в среднем в этот период за прошедшие 10 лет. Город Сунъюань в этом плане оказался самым засушливым. Там выпало всего 3,8 мм осадков, что на 90% ниже нормы.

При этом, температуры в центральных и западных районах провинции стоят выше среднестатистической для этой местности нормы, а ветреная погода лишь только усугубляет последствия засухи. В целях борьбы с засухой, местные жители выкопали более 3 тыс. колодцев и возвели 238 речных дамб, отметили власти. Тем временем выделено 23 самолета и в попытках засеять облака.

Отметим, что несмотря на то, что засуха в северных районах Китая в целом — явление распространенное, однако, она скорее характерна для севера и северо-запада страны, где местность более пустынна и менее характерна для северо-востока страны.