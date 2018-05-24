Пекин, 24 мая, 2018, 04:42 — ИА Регнум. В пустыне на северо-западе КНР стартовали ежегодные боевые учения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Китая

В учениях «Красная стрела — 2018» принимают участие около 100 самолетов, включая истребители, бомбардировщики, самолеты раннего предупреждения и разведчики, применяются радары и ракеты земля — воздух, сообщили в ВВС НОАК. Целью учений является отработка возможностей командных центров.

Напомним, что боевые учения военно-воздушных сил Китая носят название «Красная стрела» уже в течение восемнадцати лет. Отметим также, что 18 мая бомбардировщики КНР провели учения в акватории Южно-Китайского моря близ спорных острово, что вызывало протест со стороны Филиппин и Вьетнама.