Турин, Италия, 24 мая, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Севернее Турина (Италия) на переезде грузовик с литовскими номерами был сбит поездом, сообщат La Stampa.

Поезд

Сообщается, что фура пыталась пересечь железнодорожный переезд уже после сообщения о движении поезда. От столкновения локомотив с двумя вагонами сошли с рельс, в результате пострадало несколько столбов ЛЭП. Количество пострадавших оценивается в 15 человек, среди которых один погибший.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 мая в Венгрии в результате столкновения автобуса и грузовика погибло 9 граждан Румынии.