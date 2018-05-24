Москва, 24 мая, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Председателем наблюдательного совета ВТБ снова избран российский министр финансов Антон Силуанов, заявил глава банка Андрей Костин, передает телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Прошел наблюдательный совет, и, наверное, главным итогом было все-таки то, что мы избрали первым вопросом председателя наблюдательного совета: им будет министр финансов, первый вице-премьер Силуанов Антон Германович», — сказал глава банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики ВТБ считают, что апрельские антироссийские санкции Вашингтона затронут менее двух процентов совокупного объема активов банка.