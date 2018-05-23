Подгорица, 23 мая, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Правительство Черногории не рассматривает вопроса о размещении на территории страны военных баз НАТО. Об этом заявил 23 мая министр обороны республики Предраг Бошкович.

Geologicharka Черногория

«Черногория не планирует строить базу НАТО ни на Синяевине, ни в другом месте, поскольку в этом нет никакой необходимости», — привод его слова «Радио и телевидение Черногории».

Бошкович также отметил, что утилизации или уничтожения излишков вооружения не планируется осуществлять нигде на территории Черногории.

Таким образом министр прокомментировал планы правительства страны по открытию на горном массиве Синяевина полигона для стрельб вооружённых сил, которые вызвали недовольство местных жителей и представителей оппозиции.

Напомним, Черногория стала 29-м членом НАТО летом 2017 года.