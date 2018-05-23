Лондон, 23 мая, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Распространённое 23 мая видеообращение Юлии Скрипаль — дочери экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля — не развеивает опасений о том, что она может удерживаться британскими властями против своей воли, говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

Krokodyl Посольство России в Лондоне

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — заявляют в дипмиссии.

Отмечается, что Скрипаль, очевидно, зачитывала заранее написанный текст. «Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — указывается в комментарии.

Российские дипломаты подчёркивают, что распространённый видеоролик «не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям».

«На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное», — заключают в посольстве.

Напомним, ранее сегодня информационное агентство Reuters опубликовало первое после инцидента в Солсбери интервью с Юлией Скрипаль. В нём она, в частности, отмечает, что «шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против неё и её отца», а также заявляет: «Никто не должен и не может говорить за меня и моего отца, кроме нас самих».

Говоря о своих дальнейших планах, Юлия Скрипаль заявила, что в перспективе планирует вернуться в Россию.