Нью-Йорк, США, 23 мая, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения очередной палестино-израильской войны, 23 мая передает агентство Associated Press.

Joan Sorolla Война

Выступая в Совете безопасности, Младенов заявил, что палестинский сектор Газа, живущий в условиях «изощренной израильской блокады и без надежд на прекращение оккупации и политическое решение», может взорваться в любой момент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в ходе подавления протестов на границе Израиля и сектора Газа, вызванных открытием посольства США в Иерусалиме, от пуль израильских солдат погиб 61 палестинец, не менее 2000 человек получили ранения.

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