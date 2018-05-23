Москва, 23 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Москва обеспокоена сообщениями о продолжающейся деградации ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, распространённом 23 мая пресс-службой МИД России.

ИА Красная Весна Останки снарядов. ДНР

«Активность киевских силовиков в «серой зоне» стала причиной ожесточённых боестолкновений в районе Горловки. С обеих сторон есть жертвы, в том числе, четыре мирных дончанина», — отмечают в МИД.

Ведомство также обращает внимание, что регулярным обстрелам в Донбассе подвергается важнейший объект инфраструктуры — Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой более 400 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.

Кроме этого, 21 мая, по информации властей ЛНР, украинскими диверсантами был взорван автомобильный мост у населённого пункта Ивановка.

В этой связи по инициативе Донецка 23 мая было организовано внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности Трёхсторонней контактной группы по Украине.

«К сожалению, украинская делегация фактически саботировала обсуждение предложенных координатором ОБСЕ конкретных мер по деэскалации, ограничившись скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий», — констатирует МИД РФ.

В этой связи российская сторона призывает Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».

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