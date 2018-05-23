Берлин, 23 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Граждане Великобритании бегут от Brexit в страны ЕС — в Германии число натурализовавшихся выходцев из Соединенного Королевства в 2017 году в три раза превысило цифры 2016 года, 23 мая передает агентство Reuters.

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По информации Федеральной статистической службы Германии, в 2017 году гражданство Германии получили 7493 британца и заняли почетное второе место по числу заявок после выходцев из Турции. В 2016 году гражданство Германии получили 2865 британцев.

Напомним, Великобритания находится в переговорном процессе с Брюсселем по выходу из Евросоюза — Brexit должен состояться в марте 2019 года. Решение о выходе из ЕС было принято на референдуме 2016 года.