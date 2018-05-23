Санкт-Петербург, 23 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Работа президента Российской Федерации Владимира Путина на XXIII Петербургском международном экономическом форуме начнётся ещё до его официального открытия. Об этом сегодня, 23 мая, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 2 июня 2017 года, Санкт-Петербург

Уже сегодня вечером российский лидер проведет встречу с лидером Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой, который приехал на ПМЭФ-2018 по собственной инициативе.

24 мая президент России проведет переговоры с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Для Макрона это будет первый визит в Россию после того, как он стал президентом Франции. Сопровождать Макрона будет его супруга Брижит. По словам Ушакова, есть вероятность, что Путин проведет закрытые переговоры с Макроном тет-а-тет.

В тот же день у президента запланировано общение с международным экспертным советом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. В переговорах примут участие суверенные фонды Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Китайская инвестиционная корпорация.

25 мая состоится встреча Путина и Макрона с деловыми кругами Франции и России, а потом с представителями гражданского форума «Трианонский диалог».

После этого лидеры России и Франции, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ примут участие в пленарном заседании ПМЭФ-2018. Ушаков раскрыл, что речь президента на этом заседании будет посвящена важности повышения уровня доверия в международном сообществе.

Напомним, сейчас российский лидер уже прибыл в Санкт-Петербург. Он наблюдает за выступлениями на турнире по дзюдо имени Анатолия Рахлина, который в свое время тренировал Путина.