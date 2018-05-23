Псебай, Краснодарский край, 23 мая, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Комиссия центрального аппарата МВД России направлена в Краснодарский край для проведения проверки работы полиции Мостовского района, где в ночь на 14 мая произошло жестокое убийство многодетной матери. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

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«ГУСБ МВД России проводит служебную проверку в связи с поступлением информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками Отдела МВД России по Мостовскому району Краснодарского края, повлекшим за собой совершение тяжкого преступления. Для полного и всестороннего изучения всех обстоятельств произошедшего в регион направлена комиссия, в состав которой вошли сотрудники ГУСБ, ГУУР, ГУОООП и Оперативного управления МВД России», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, комиссия изучит все материалы и даст оценку действиям должностных лиц, которые должны были заниматься профилактической работой с несовершеннолетними.

«В случае выявления фактов нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные будут привлечены к ответственности», — добавила Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 мая в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края была убита 40-летняя женщина. Мать пятерых детей, младшей из которых лишь два года, убили с особым цинизмом. По обвинению в совершении преступления задержаны 16-летний и 20-летний местные жители, оба арестованы. Однако, по утверждению жителей поселка, в убийстве могли участвовать не менее трех человек. Более того, по словам людей, на протяжении долгого времени в поселке орудовала целая банда из подростков.

Завтра же, 24 мая, в поселок прибудет старший помощник председателя Следственного комитета России, который проведет прием граждан.