Южно-Сахалинск, 24 мая, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Сейчас, на фоне возможного повышения пенсионного возраста и с учетом трудного положения жителей Сахалина (17 тысячам семей нечем кормить детей, жилье аварийное, в школах нет мест и пр.), особенно вспоминаются события тридцатилетней давности. Тогда, 21−28 мая 1988 года, по Сахалину прокатилась невиданная волна протестов, в результате которой был смещен с должность первый секретарь обкома КПСС. Что происходило и что довело народ до выхода на улицы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахалин

Если «до Горбачева», особенно при Брежневе, Сахалин (как и вообще Дальний Восток) славился великолепной природой, изобилием прилавков и крупными зарплатами, то с появлением в 1985 году Горбачева жизнь стала меняться. Дефицит продуктов, многочасовые очереди, еда по талонам — эти новые реалии соседствовали с расцветающей бюрократией и привилегиями партийной верхушки. В такое время на Сахалин приехал журналист, корреспондент Гостелерадио Владимир Мезенцев, который шокировал всех рассказом — причем не столько его содержанием, сколько самим фактом обнародования — о том, как первый секретарь обкома вне очереди выделил своей дочери квартиру, тем самым превысив служебные полномочия. В обмкоме немедленно изгнали журналиста с острова, и это необдуманное действие оказалось стимулом народного протеста.

21 мая на площадь перед драмтеатром начали выходить люди — без трибун, без микрофонов — просто чтобы высказаться. Властей обвиняли в бездействии, в бюрократизме, равнодушии к бедам простого народа, номенклатурных привилегиях. На прошедшем без беспорядков стихийном митинге было решено выразить недоверие обкому партии и выдвинуть на партийную конференцию своих, народных делегатов. Обком пытался «повлиять» на ситуацию, эффект оказался обратным — сахалинцы пошли на второй митинг, более массовый. Остров буквально кипел, а площадь пестрела плакатами «Долой привилегии!» и «Даёшь перестройку!». Митингующие победили: первый секретарь обкома был отстранен от должности, а люди поверили в светлую жизнь, которую принесет им перестройка. Через несколько лет, вслед за разрушением страны, Дальний Восток ждал уже настоящий ад.

Воспоминания участников сахалинских событий 1988 года читайте в статье: 30 лет назад советский Сахалин вышел на улицы и призвал власть к ответу

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