Лондон, 23 мая, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Во время подготовки репортажа о скачках в Чепстоу корреспондент британского телеканала Sky Sports Хейли Мур сумела остановить коня на скаку. Видеозапись инцидента была опубликована в YouTube.

Карл Брюллов. Всадница. 1832

«Наблюдайте за моментом невероятной храбрости, поскольку ведущая передачи «На скачках» Хейли Мур героически бросилась на лошадь, сбросившую своего наездника», — говорится в подписи к видео.

На кадрах показано, как женщина схватила лошадь за поводья, получила сильный удар в лицо, но спустя секунду лошадь была остановлена. Сразу после инцидента Мур продолжила работу.

Отмечается, что журналистка знает подход к лошадям, поскольку ее отец — заслуженный тренер в области конного спорта, а братья участвуют в скачках в качестве жокеев.