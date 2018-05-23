Москва, 23 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. За последние семь дней цены на нефть марки Brent дважды тестировали важный психологический уровень в $80 за баррель. WTI преодолевала рубеж в $72 за бочку. И оба раза закрепиться выше этих отметок не получилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Тем не менее, отметил он, котировки находятся на максимумах и отступать пока не планируют. Поддерживают «бычьи» настроения на сырьевом рынке проблемы с добычей в Венесуэле, вероятность падения поставок из Ирана, растущий спрос и снижение коммерческих запасов в США.

«Через месяц, 22 июня, в Вене состоится саммит ОРЕС+, на котором будет обсуждаться судьба договора об ограничении производства. Пока что участники проекта подтверждают приверженность действующему договору. Некоторая коррекция возможна в увеличении добычи Саудовской Аравией и Россией для компенсации снижения поставок от других членов картеля», — считает эксперт.

По его мнению, на общую картину это не повлияет, поэтому фактор действующего договора сохранит свою актуальность. Кроме этого, начинается летний сезон отпусков, во время которого потребление энергоносителей традиционно возрастает. Это поддержит спрос и цены на сырую нефть на верхних рубежах.

«Сегодня, 23 мая, на торгах в первой половине дня, цена умеренно снижается на фоне укрепления доллара США (индекс доллара около 93,80 п.п.). Во второй половине дня выходит статистика по запасам углеводородов в Штатах.

Предварительные данные 22 мая показали снижение запасов (-1,300 млн баррелей), но чуть меньше прогноза (-2,800 млн баррелей). Примерно такой же прогноз и на сегодня. Не исключено, что цена марки Brent минимально скорректируется, но останется в диапазоне $78 — 79 за баррель», — полагает Грачев.

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