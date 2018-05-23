Ялта, Крым, 23 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы арестовал экс-главу администрации Ялты Андрея Ростенко на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Власти Крыма уже назвали дело бездарной и непрофессиональной «заказухой», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

«Андрей Ростенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — отметили в пресс-службе суда.

Глава Крыма Сергей Аксёнов расценил задержание своего штатного советника как провокацию и «заказ» в отношении властей республики, в частности против самого себя.

«Я лично отстранил Ростенко за неэффективное управление администрацией города Ялты. Следственными органами по моему обращению ведется проверка деятельности ялтинской администрации, которую возглавлял Андрей Олегович. Также хочу напомнить, что именно по моей инициативе отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней. Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления. Похожая ситуация уже была в 2015 году с одним из должностных лиц Совета министров. Тогда его задержали на трое суток, однако до сих пор дело не доведено до конца — уже три года не могут выдвинуть обвинение», — написал на своей странице в Facebook.

По мнению руководителя региона, дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием городом Ялтой был оформлен за собой участок в 26 соток, свободный от строений, который должен был в своё время передаться ФКУЗ «Санаторий «Алупка» Министерства внутренних дел РФ.

«Это решение было от 2015 года, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные фонда имущества никто не знал. После этого в течение двух с половиной лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей властей республики не обращались в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе», — пояснил глава Крыма, подчеркнув, что считает непрофессиональным возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства.

«Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне. Мне даже кажется, что, поскольку речь идёт о пляжной территории, кое-кто из должностных лиц обиделся на то, что у него нет личного пляжа», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

По словам крымского общественника Сергея Сардыко, задержание в Москве помощника Аксёнова Ростенко говорит о том, что для ФСБ нет неприкосновенных руководителей.

«А тем временем законодательство предлагает ялтинцам проанализировать честность деклараций о доходах местных чиновников за 2017 год и подумать о социальной справедливости, вспомнив зарплаты учителей и врачей. Самые «высокодоходные» у нас — замглавы администрации Ялты Станислав Шапортов (3,5 миллиона рублей в год) и заместитель Ялтинского городского головы (1,6 млн руб.). Жаль, что мы не узнаем материальные возможности ещё одной бывшей главы администрации города Елены Сотниковой — уволилась!» — отметил общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ростенко занимал свой пост с ноября 2014 по июль 2017 года. За время своей работы градоначальник часто подвергался критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Ещё одним поводом для критики стал новый Генплан, который республиканские власти запретили принимать без согласования. Тогда возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант документа предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки. Помимо этого он был фигурантом скандальной приватизации земли санатория «Форос», в результате которого бюджет Ялты недополучил более 2 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

После своей отставки Андрей Ростенко получил почётную должность советника главы РК. 22 мая бывший ялтинский градоначальник был задержан в Москве, куда прилетел из Копенгагена, по обвинению в превышении должностных полномочий.