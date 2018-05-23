Москва, 23 мая, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Есть большая опасность того, что накануне чемпионата мира по футболу-2018 Пётр Порошенко решится на масштабную провокацию в районе ДНР, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он заявил 23 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обострение ситуации на Юго-Востоке Украины.

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

«Генеральным штабом вооружённых сил Украины под руководством Виктора Муженко разработан план новой операции по блицкригу на Донбассе, — констатировал Коротченко. — Будет ли этот план реализован или нет, мы уверенно сказать не можем. Но военные готовятся к реальной войне, и поэтому план операции есть. Вопрос — как это дело можно реализовать? Для этого Порошенко нужна масштабная провокация. Есть сведения, что в качестве источника такой провокации может быть разыграна комбинация с химическим оружием. Поскольку этот химический тренд на Западе очень сильный, спецслужбами Украины может быть реализована комбинация использования в том или ином виде химического оружия, чтобы обвинить в этом ДНР и Россию и реализовать защитную реакцию вооружённых сил Украины в качестве масштабного наступления на Донбасс».

По мнению Коротченко, Пётр Порошенко понимает и риски, и выгоды такого сценария, но в данном случае фактор проведения чемпионата мира по футболу-2018 может быть использован киевским режимом для того, чтобы совершить провокацию.

Напомним, что, по словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, с начала мая ситуация в Донбассе стала гораздо хуже.

Он подчеркнул, что населённые пункты и мирные жители по обе стороны линии фронта ежедневно подвергаются обстрелам миномётов и тяжёлой артиллерии. Из-за обстрелов инфраструктура городов и сёл разрушается, более десяти тысяч семей уже остались без света и газа в прифронтовых районах.

В свою очередь председатель народного совета ДНР Денис Пушилин заявил 23 мая, что ситуация вокруг ДНР ухудшается по всем направлениям, а возможности для дипломатического урегулирования уже почти исчерпаны.