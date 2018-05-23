Ереван, 23 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь высказался об акциях протеста, проходящих в разных районах Армении.

Акция протеста в Ереване

«Мне непонятно, что есть граждане, которые не реагируют должным образом на мой призыв прекратить все акции неповиновения и работать с правительством по существующим проблемам.

Дорогие соотечественники, снова прошу, призываю и требую прекратить все без исключения акции гражданского неповиновения и работать с правительством для обсуждения и решения волнующих вас вопросов.

Проведение акций гражданского неповиновения против правительства, пользующегося доверием народа, означает проведение акций гражданского неповиновения против самих себя или саботаж.

Еще раз прошу, призываю и требую прекратить с этого момента все без исключения акции гражданского неповиновения, если они не являются саботажем против правительства, пользующегося доверием народа, а следовательно — против народа.

Призываю наших сторонников распространить это послание. А также представить его содержание гражданам, осуществляющим подобные действия, и объяснить, что продолжение действий может рассматриваться как саботаж и удостоится оценки народа. Конечно, этот разговор должен проходить в атмосфере любви и солидарности», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

В эти дни на территории Армении проходят малочисленные акции протеста с требованием освободить из-под стражи того или иного заключенного, которого митингующие считают политзаключенным.

Член внесистемной оппозиционной силы «Учредительный парламент» Гарегин Чуказян около месяца проводит голодовку с требованием освободить из-под стражи членов вооруженной группы «Сасна црер», которые летом 2016 года захватили полк ППС полиции в Ереване и удерживали на его территории заложников.

Сегодня, 23 мая, прошла акция протеста с требованием временно приостановить добычу золота в Амулсаре.

17 мая премьер Армении Никол Пашинян уже обращался к гражданам с призывом прекратить все протестные акции в стране.