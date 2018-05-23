Душанбе, 23 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. С 1 сентября 2018 учебного года в Таджикских школах будут преподавать 60 учителей из России — вдвое больше, чем в завершающемся учебном году, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

User:Not home Пионеры в Таджикской ССР, 1983 год

По его словам, Таджикистан проявил большой интерес к этой программе и попросил направить еще 30 учителей в будущем учебном году. Бушмин отметил также, что понравилось работать в Таджикистане и самим преподавателям — из 29 учителей уехали только восемь. Остальные пожелали еще на год продлить свою командировку.

«Думаю, направлять наших учителей в культурные центры в соседних странах, чтобы развернуть преподавание школьных предметов на русском языке вполне реальна. Сейчас мы уже рассматриваем подобные предложения из ряда стран СНГ. Также появилась идея переложить этот опыт и на страны дальнего зарубежья, где появляется интерес к нашим преподавателям», — рассказал вице-спикер Совфеда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе из ряда регионов России в Таджикистан направились 29 учителей по русскому языку, математике, физике, биологии, химии и информатике.

Согласно договоренностям, была предусмотрена их командировка на один год с возможностью ее продления при желании самого педагога. Таджикистан обязался выплачивать заработную плату в размере 14 тыс. рублей, обеспечить жильем и компенсировать затраты на перелет. Россия доплачивала 60 тысяч рублей и предоставила медицинскую страховку.