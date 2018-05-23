Ростов-на-Дону, 23 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Вопрос развития футбольного клуба «Ростов» был поднят на заседании правительства Ростовской области, сообщает ИА REGNUM 23 мая.

Fc-rostov.ru Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв

Напомним, что донская команда завершила сезон 2017/18 на 11-й позиции в рейтинге РФПЛ. На счету ростовчан девять побед, 11 поражений, 10 игр, сыгранных вничью.

По мнению донского губернатора Василия Голубева, необходимо учесть «переформатизацию», которую прошла команда в этом году.

«Можно быть неудовлетворенным результатами текущего года, но надо понимать, что команда проходила переформатизацию в этом году: тренер ушел, тренерский состав тоже, мы практически полностью заменили состав. Я, например, удовлетворен результатом, который сделал «Ростов» по итогам сезона. Теперь задача — сделать все, чтобы следующий сезон был эффективнее и результативнее», — сказал глава региона.

Голубев отметил, что в ближайшее время президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц вместе с главным тренером Валерием Карпиным озвучат свои предложения по дальнейшему развитию команды.

«Я недавно сказал одну простую вещь: «Вы лишь озвучьте ваши предложения, но вмешиваться в спортивную составляющую я не собираюсь. Я не могу знать это так, как вы». А вот организационные вопросы — оптимизация, совершенствование структуры, организация управления этим процессом — меня будут интересовать. Планы амбициозные, интересные, но надо сначала эти вещи [финансирование] отработать. Очевидно, что проблема финансирования команды остается одной из важных. При том, что ситуация в футбольном клубе, несмотря на различные нюансы, значительно лучше, чем она была годом раньше. Это связано было с тем, что сложностей было заметно больше», — подчеркнул донской губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Ростов» вышел на сезонный старт под руководством главного тренера Леонида Кучука, но в декабре 2017 стало известно о том, что он покидает команду. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон». По некоторым данным, у него не сложились отношения с болельщиками донского клуба.

Леонида Кучука на посту рулевого сменил Валерий Карпин. Контракт с ним подписан на 2,5 года.

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