Белгород, 23 мая, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача детской областной клинической больницы, пациентка которого умерла во время пластической операции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Хирург

Врач обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в декабре 2016 года 24-летней девушке в детской больнице делали платную операцию по ринопластике — изменению формы носа.

«При оказании услуг по анестезиологии-реанимации обвиняемый нарушил действующее законодательство, в результате чего потерпевшая скончалась в больнице», — говорится в сообщении СК.

Обвинительное заключение уже утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, родственники погибшей девушки заявили, что она умерла от анафилактического шока. Причиной такой реакции могла стать гипертермия — заболевание, обостряющееся при применении общей анестезии, которое трудно выявить.

Также первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова сообщала, что внутренняя проверка не выявила нарушений лицензионных требований — врачи были квалифицированными и имели юридическое право проводить подобные операции. Нарушения в работе медиков все же нашли, но они не были причиной смерти пациентки. Медики получили замечания и выговоры, а заведующего отделением уволили.