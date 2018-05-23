Санкт-Петербург, 23 мая, 2018, 14:01 — ИА Регнум. В многофункциональном комплексе «Горный» в Петербурге 23 мая открылся Международный Европейский симпозиум Eurock 2018. В город на Неве приехали учёные из 50 государств. Ведущие специалисты в области геомеханики и геодинамики скальных пород обсудят на мероприятии актуальные проблемы и способы их решений в городе на Неве. Ректор Горного университета и председатель Российского оргкомитета Eurock 2018 Владимир Литвиненко поприветствовал учёных.

Пресс-служба ПАО ФосАгро Конференция в комплексе «Горный». Санкт-Петербург

«Уважаемые коллеги, уважаемый оргкомитет! Мне очень приятно, что сегодня у вас будет возможность обсудить те актуальные проблемы, которые связаны с профилем профессионального сообщества. Я вас приветствую и хотел бы объявить сегодняшнее мероприятие официально открытым», — сказал Владимир Литвиненко.

Пресс-служба ПАО ФосАгро Конференция в комплексе «Горный». Санкт-Петербург

Председатель петербургского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов огласил приветствие губернатора Георгий Полтавченко.

«Впервые за полвека этот крупнейший научный форум проходит в России. Симпозиум даёт прекрасную возможность на экспертном уровне обсудить актуальные вопросы в этой научной области. Уверен, симпозиум позволит обменяться новыми инженерными практиками и технологиями, найти способы решения отраслевых проблем», — отмечается в приветствии Георгия Полтавченко.

Участников мероприятия также поприветствовала президент международного общества по механике скальных пород Эда Квадрос.

«Я хочу поблагодарить ректора Горного университета Владимира Литвиненко за организацию Международного симпозиума. Я уверена, что мероприятие будет полезно для всей отрасли и специалисты смогут обсудить важнейшие вопросы, обменяться опытом в области внедрения новых технологий и обрести новые связи», — сказала Эда Квадрос.

Напомним, симпозиум Eurock 2018 проходит в Петербурге с 22 по 26 мая.