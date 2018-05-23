Москва, 23 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. В Госдуме настроены минимизировать возможности сноса самовольных построек, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Rhys Asplundh Снос

Законопроект о самострое рассматривают в первом чтении депутаты Госдумы. В частности, прописывается, что не являются им «здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные с нарушением установленных ограничений по использованию земельного участка, если данные здание, сооружение, строение возведены, созданы на основании необходимых для этого согласований или разрешений и в соответствии с ними или собственник данного объекта не знал и не мог или не обязан был знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка».

Законопроект увеличивает возможность судебного порядка рассмотрения ситуаций, когда граждане не по своей вине вынуждены терять имущество, тем более что порой это единственное жилье.

«Но увеличиваются судебные лазейки, и я считаю, что нам ко второму чтению нужно минимизировать административные возможности сноса. Пускай даже и самоволок», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).