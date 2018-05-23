Екатеринбург, 23 мая, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Цифровизированная паровая турбина для мусоросжигательных заводов разработана на «Уральском турбинном заводе». Такой агрегат создан в России впервые, сообщает 23 мая пресс-служба предприятия.

jorchr Мусоросжигательный завод в Швеции (фрагмент)

Использование турбины Кп-77−6,8 позволит отказаться от дорогостоящего зарубежного оборудования. Благодаря применению современных технологий турбина получила высочайший уровень надежности, отметили в УТЗ.

«Новая машина УТЗ сконструирована в одноцилиндровом исполнении, обладает мощностью в 75 МВт, что достаточно для энергоснабжения 80 тысяч квартир», — говорится в сообщении.

Заказчиком и инженером турбины выступили АГК-1 и Hitachi Zosen Inova AG, которые реализуют проект по строительству мусороперерабатывающих заводов в Московской области и Татарии.

АО «Уральский турбинный завод» входит в состав холдинга РОТЕК. Это одно из ведущих в России предприятий, занимающихся проектированием и производством энергетического оборудования.