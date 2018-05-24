Ереван, 24 мая, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Запланированная поставка российских зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» Армении сможет значительно снизить риск нового нападения на Карабах со стороны Азербайджана. Как новые ЗРК повлияют на расклад сил в регионе, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

Возможности новых ЗРК «Тор-М2» позволяют сбивать цели на высоте от 10 метров до 10 километров и на дистанции до 15 километров. Кроме того, гусеничный «Тор-М2» способен вести стрельбу в движении, а значит, быть трудной целью для подавления противником. Таким образом, применение азербайджанскими силами вторжения штурмовой авиации (как вертолётов Ми-35М и Ми-24, так и самолётов Су-25) станет значительно затруднено. А без поддержки с воздуха практика «блицкрига», на которую делает ставку Азербайджан, становится весьма проблематичной.

Именно в части ПВО, как показала история предыдущих столкновений, у ВС Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Арцах) оставались существенные пробелы. Защита неба обеспечивалась только устаревшими ЗРК еще советского производства, хотя и модернизированными силами самой Армении. Теперь же, после намеченной на 2018 год поставки российских ЗРК «Тор-М2», станет возможным построение эшелонированной обороны ПРО, делающей азербайджанские планы «молниеносного нападения» несбыточными.

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