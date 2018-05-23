«Нефтехимики» схлестнулись за 1,8 млрд рублей: иск ЦБ РФ к «Татфондбанку»
Казань, 23 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии приостановил рассмотрение ходатайства ПАО «Нижнекамскнефтехим» о внесении в реестр кредиторов акционера двух банков-банкротов из Казани — ООО «Новая нефтехимия» требования на 1,8 млрд рублей. Спорная сумма является кредитом, выданным ПАО в обанкроченном «Татфондбанке». Позднее данный заёмщик был заменён на ООО «Новая нефтехимия», которое является одним из крупных акционеров ТФБ. Подобный расклад не устроил ЦБ РФ, выдавшего «Татфондбанку» под этот кредитный договор кредит на сумму более 3 млрд рублей. Спор Банка России, ТФБ и нефтехимических компаний Татарии продолжат рассматривать 24 мая 2018 года, от результатов зависит, кто и кому будет возвращать почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
18 июля 2016 года тогда ещё не банкрот ПАО «Татфондбанк» предоставил крупнейшему нефтехимическому предприятию Татарии, входящему в группу ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» кредит в сумме 1,8 млрд рублей. В день выдачи кредита между банком, ООО «Новая нефтехимия», аффилированным с тогда ещё действующим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным, и ПАО заключается соглашение, по которому ООО принимает на себя «все обязанности заёмщика по возврату суммы кредита», включая проценты. Вступить в силу это соглашение должно было в одну из дат, в зависимости от того, что наступит ранее — «в день, в который значение норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1), рассчитанного банком в соответствии с инструкцией Банка России
Далее, ООО «Новая нефтехимия» письмом к ПАО, датированным 9 декабря 2016 года, просит перечислить причитающиеся ему 1,8 млрд рублей на счёт другой крупной республиканской компании — ПАО «Казаньоргсинтез». Последнее выступает кредитором «Новой нефтехимии» по договору цессии, заключённому в день выдачи спорного кредита. В документе было прописано, что «Новая нефтехимия» уступает «Казаньоргсинтезу» «все принадлежащие цеденту права (требования) к ПАО «Татфондбанк», вытекающие из договора субординированного депозита
Ещё до официального банкротства ТФБ, 20 февраля 2017 года, ЦБ РФ обратился в Арбитражный суд РТ с иском ко всем вышеупомянутым компания с требованием о признании недействительным соглашения о переводе долга и перемене лица в обязательстве
О соглашении о переводе долга банк узнал лишь в декабре 2016 года, когда в ТФБ была введена временная администрация. Подобный расклад Банк России не устроил, так как он не предоставлял последнему своего согласия на замену должника по кредитному договору, права требования, по которому выступают в качестве актива, принимаемого в обеспечение кредитов Банка России, и он обратился в суд. Истец настаивал, что «инициацией перевода долга по оспариваемому соглашению, ПАО «Татфондбанк» нарушило права истца и фактически освободило ПАО «Нижнекамскнефтехим» от исполнения обязательств по кредитному договору». В рамках слушаний выяснились некоторые занимательные факты, например ПАО «Нижнекамскнефтехим» фактически обвинило ТФБ в «фальсификации доказательств, таких как «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».
Первая инстанция иск ЦБ РФ удовлетворила, но «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» обжаловали этот вердикт. Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 27 марта 2018 года дело было направлено в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение. Заседание назначено на 24 мая 2018 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Новая нефтехимия», принявшее на себя долг ПАО и являющееся акционером ТФБ с долей почти 18%, на сегодня также является банкротом и находится под конкурсным производством.
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