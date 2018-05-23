Казань, 23 мая, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии приостановил рассмотрение ходатайства ПАО «Нижнекамскнефтехим» о внесении в реестр кредиторов акционера двух банков-банкротов из Казани — ООО «Новая нефтехимия» требования на 1,8 млрд рублей. Спорная сумма является кредитом, выданным ПАО в обанкроченном «Татфондбанке». Позднее данный заёмщик был заменён на ООО «Новая нефтехимия», которое является одним из крупных акционеров ТФБ. Подобный расклад не устроил ЦБ РФ, выдавшего «Татфондбанку» под этот кредитный договор кредит на сумму более 3 млрд рублей. Спор Банка России, ТФБ и нефтехимических компаний Татарии продолжат рассматривать 24 мая 2018 года, от результатов зависит, кто и кому будет возвращать почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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18 июля 2016 года тогда ещё не банкрот ПАО «Татфондбанк» предоставил крупнейшему нефтехимическому предприятию Татарии, входящему в группу ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» кредит в сумме 1,8 млрд рублей. В день выдачи кредита между банком, ООО «Новая нефтехимия», аффилированным с тогда ещё действующим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным, и ПАО заключается соглашение, по которому ООО принимает на себя «все обязанности заёмщика по возврату суммы кредита», включая проценты. Вступить в силу это соглашение должно было в одну из дат, в зависимости от того, что наступит ранее — «в день, в который значение норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1), рассчитанного банком в соответствии с инструкцией Банка России от 03.12.2012 года №139-И «Об обязательных нормативах банков», достигнет уровня ниже 4,5 процентов» или же 1 июля 2018 года. 9 декабря 2016 года Роберт Мусин, как председателя правления ПАО «Татфондбанк», своим письмом уведомляет ПАО «Нижнекамскнефтехим» о том, что значение норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) достигло уровня ниже 4,5%. Но, как позднее выяснилось в судах, в отчётности с 21 января по 10 декабря 2016 года этот показатель соответствовал 5,45%, а не, как утверждал Мусин, ниже 4,5%.

Далее, ООО «Новая нефтехимия» письмом к ПАО, датированным 9 декабря 2016 года, просит перечислить причитающиеся ему 1,8 млрд рублей на счёт другой крупной республиканской компании — ПАО «Казаньоргсинтез». Последнее выступает кредитором «Новой нефтехимии» по договору цессии, заключённому в день выдачи спорного кредита. В документе было прописано, что «Новая нефтехимия» уступает «Казаньоргсинтезу» «все принадлежащие цеденту права (требования) к ПАО «Татфондбанк», вытекающие из договора субординированного депозита от 18.07.2016 года, заключённого между ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Татфондбанк». По условиям договора депозита, уже банк обязан выплатить ПАО «Казаньоргсинтез» 1,8 млрд рублей и начисленные на эту сумму проценты. К слову, банк ещё и выдал в день выдачи кредита банковскую гарантию на 2 млрд рублей «в обеспечение выполнения ООО «Новая нефтехимия» обязательств перед ПАО «Казаньоргсинтез» по договору цессии». В итоге ПАО «Нижнекамскнефтехим» 9 декабря 2016 года перечислило ПАО «Казаньоргсинтез» 1,831 млрд рублей по соглашению о переводе долга. 12 декабря 2016 года ТФБ сделал внутрибанковскую проводку по переводу долга с «Нижнекамскнефтехима» на ООО «Новая нефтехимия», а чуть позднее стало известно о серьёзных финансовых проблемах у ТФБ — 15 декабря 2016 года банку ввели временную администрацию. Но это не помогло, и в начале марта 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство и назначен управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Экс-председатель правления ТФБ Роберт Мусин стал фигурантом нескольких уголовных дел, связанных с мошенничеством, выводом активов и злоупотреблением служебным положением. Их расследование продолжается, а в рамках банкротного дела конкурсный управляющий и следователи продолжают находить новые нюансы.

Ещё до официального банкротства ТФБ, 20 февраля 2017 года, ЦБ РФ обратился в Арбитражный суд РТ с иском ко всем вышеупомянутым компания с требованием о признании недействительным соглашения о переводе долга и перемене лица в обязательстве от 18.07.2016 года и применении последствий недействительности сделки. В рамках судебных слушаний выяснилось, что 18 октября 2008 года между ЦБ РФ и ТФБ был заключён генеральный кредитный договор на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами. В обеспечение по кредитам от 13 сентября 2016 года ТФБ передало ЦБ РФ право требования по кредитному договору, заключённому между ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 1,8 млрд рублей. При этом казанский банк предоставил выписки со ссудного счёта ПАО о том, что на 13 сентября 2016 года деньги находились на нём. В результате этого ТФБ был предоставлен кредит в размере 3,103 млрд рублей.

О соглашении о переводе долга банк узнал лишь в декабре 2016 года, когда в ТФБ была введена временная администрация. Подобный расклад Банк России не устроил, так как он не предоставлял последнему своего согласия на замену должника по кредитному договору, права требования, по которому выступают в качестве актива, принимаемого в обеспечение кредитов Банка России, и он обратился в суд. Истец настаивал, что «инициацией перевода долга по оспариваемому соглашению, ПАО «Татфондбанк» нарушило права истца и фактически освободило ПАО «Нижнекамскнефтехим» от исполнения обязательств по кредитному договору». В рамках слушаний выяснились некоторые занимательные факты, например ПАО «Нижнекамскнефтехим» фактически обвинило ТФБ в «фальсификации доказательств, таких как «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации».

Первая инстанция иск ЦБ РФ удовлетворила, но «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» обжаловали этот вердикт. Определением Арбитражного суда Поволжского округа от 27 марта 2018 года дело было направлено в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение. Заседание назначено на 24 мая 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Новая нефтехимия», принявшее на себя долг ПАО и являющееся акционером ТФБ с долей почти 18%, на сегодня также является банкротом и находится под конкурсным производством.

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