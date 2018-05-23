Москва, 23 мая, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В 2018 году инфляция в России, вероятно, не превысит 4%. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

«В этом году инфляция, скорее всего, не превысит заданных параметров, 4%», — сказал Греф.

Глава Сбербанка также спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке. Это автоматический процесс при условии снижении инфляции. Соответствующие предпосылки имеются, тенденция сохранится в 2018 и 2019 годах, пояснил он.

Ранее Греф обещал снизить ставку по ипотеке до 7% в ближайшие несколько лет. Такую инициативу озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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