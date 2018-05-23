Кейптаун, 23 мая, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Преступная группировка в ЮАР потребовала выкуп за похищенного подростка в сумме $120 тыс., причем деньги должны быть предоставлены в криптовалюте биткоин, сообщает 23 мая Reuters.

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«Они потребовали, чтобы его семья заплатила 15 биткоинов. Родители похищенного даже не знают, что это такое», — заявили в правоохранительных службах ЮАР.

Напомним, криптовалюта биткоин получила широкое распространение и популярность, особенно после того, как цена за одну единицу превышала $20 тыс. В последствие наблюдался некоторый спад, тем не менее данный вид валюты продолжает оставаться популярным, о чем свидетельствует в том числе и этот инцидент.