Владивосток, 23 мая, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В 2017 году скорая помощь Владивостока выполнила объёмы работ лишь на 73%, не сделав почти 48 тыс. плановых вызовов. В результате, фактическая стоимость одного вызова скорой медицинской помощи составила более 3,5 тыс. рублей, что на 36% выше утвержденного норматива, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальное заключение Контрольно-счётной палаты Приморья.

(сс)ROUNT Скорая помощь

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Итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока», проведенной КСП и чиновников департамента здравоохранения заслушали на очередном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморья.

На данный момент скорую помощь приморцам оказывают 6 самостоятельных городских станций и 25 отделений городских и районных больниц в муниципальных образованиях. Ежедневно на дежурство выходит 137 бригад, как общего профиля, так и специализированные. Выяснилось, что во Владивостоке не хватает 18 бригад — 41% от необходимого количества СМП краевой столице.

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Из-за неукомплектованности кадрами в 2017 году в крае было выполнено 76% госзадания по оказанию скорой медпомощи — требовалось 120 врачей и 261 фельдшер.

Практически такая же ситуация во Владивостоке.

«В 2017 году скорая помощь краевого центра выполнила госзадание на 73%, не обеспечив почти 48 тысяч плановых вызовов. В результате, фактическая стоимость одного вызова скорой медицинской помощи составила 3 526,67 рублей, что на 36% больше утвержденного норматива финансовых затрат. При этом, плановые показатели средней заработной платы «дорожной карты» по врачам и среднему медицинскому персоналу за 2017 год достигнуты только за счет совмещения, а оклады водителей скорой медицинской помощи не были проиндексированы в соответствии с законодательством», — вынесли заключение аудиторы.

В департаменте здравоохранения подтвердили наличие проблемы кадров не только в СМП, но и в целом в медучреждениях края. Кадровую проблему пытаются решить с помощью целевого набора студентов, средний возраст врачей в крае составляет 35 лет, но существенно повлиять на ситуацию не удаётся. Кроме того, за несколько лет немало специалистов из Владивостока переехали на Сахалин, где врачам из других регионов предоставляют жилье и единовременную компенсацию 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы в здравоохранении на Дальнем Востоке возникли не вчера. Причем во всех регионах они схожи — нехватка специалистов, низкие зарплаты, отсутствие высокотехнологичного оборудования в больницах и поликлиниках муниципалитетов. Ведь, если в больших городах ещё можно как-то получать медпомощь, то периферийные вынуждены даже закрывать ФАПы, стационары и поликлиники по причине того, что работать в них некому.

Так, в Дальнегорске на грани закрытия Горбушинская поликлиника, которая обслуживает довольно населенный микрорайон. В медучреждении давно нет хотя бы одного регулярно принимающего пациентов терапевта и совсем нет узких специалистов. Не лучше ситуация и в Центральной городской больнице — здесь также сложился устойчивый дефицит кадров.

Краевые парламентарии рекомендовали департаменту здравоохранения разработать комплексный план по выводу скорой помощи из кризисной ситуации.