Москва, 23 мая, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Ставки по ипотечному кредитованию в России будут и дальше снижаться. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это будет происходить автоматически, если будет снижаться инфляции, а все предпосылки к этому имеются. Такая тенденция сохранится в 2018-м и 2019 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Читайте также: Ставка по ипотеке в 6% для всех была бы для России большим достижением

Напомним, в марте глава Сбербанка Герман Греф пообещал снизить ставку по ипотеке до 7%, как это было предложено президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Это должно произойти в ближайшие несколько лет.

Ранее по теме: В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке опустятся до 7%

Как сообщало ИА REGNUM, средняя рублевая ипотечная ставка по России достигла очередного исторического минимума в марте. По сравнению с предыдущим месяцем, когда также был достигнут очередной минимум в 9,75%, она составила 9,64%. Объёмы и количество выданных ИЖК возросли. В марте 2018 года было предоставлено 118,7 тыс. рублёвых ИЖК (в целом на сумму 234,7 млрд рублей), в феврале — 102,6 тыс. кредитов (в целом на сумму 198,9 млрд рублей).