Ханой, 24 мая, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества российского бизнеса за рубежом подчас вынуждено решать свои задачи в нелегких условиях. Особенно если это связано с работой в условиях международного спора. О том, с какими сложностями может столкнуться российская компания Rosneft Vietnam B.V., рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

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Антироссийские санкции создают трудности для российской экономики в лице конкретных компаний, ставя под угрозу как уже используемые, так и только намечаемые совместные проекты с зарубежными партнерами. Европейские партнеры, испугавшись американских санкций, подмочили свое реноме «особо надежных», так что диверсификация для российского бизнеса становится насущной необходимостью. Совместная деятельность с предпринимателями дальневосточных стран может стать в этом отношении хорошей заменой и даже дать толчок к новому развитию.

Но и там приходится учитывать сложившиеся к данному моменту конфигурации и противоречия. Освоение нефтегазовых месторождений вьетнамского бассейна Нам Кон Сон может служить примером того, как весьма перспективный проект должен пробивать себе путь с учетом местной специфики. Ведь бассейн своим краем задевает территорию китайских интересов, и реакция Пекина на совместную российско-вьетнамскую деятельность может оказаться достаточно холодной. Как совместить интересы бизнеса с партнерством со всеми странами региона?

Читайте подробности в статье: Диверсификация рынков и национальные интересы

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