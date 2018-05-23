В Афганистане из плена боевиков освобождены 15 человек
Кабул, 23 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб освободили из плена боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане 15 человек. Об этом, как передает агентство Bakhtar, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак.
Специальная операция силовиков была проведена во вторник, 22 мая, на территории уезда Марджа.
«15 человек были спасены силами афганских «коммандос» из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной провинции Гильменд», — передает вещатель.
Отмечается, что в ходе спецоперации также были задержаны 6 боевиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в городе Кандагар взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате инцидента погибли 6 человек.
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