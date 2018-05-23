Кабул, 23 мая, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Сотрудники специальных служб освободили из плена боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане 15 человек. Об этом, как передает агентство Bakhtar, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак.

Илья Репин. Возвращение с войны. 1877

Специальная операция силовиков была проведена во вторник, 22 мая, на территории уезда Марджа.

«15 человек были спасены силами афганских «коммандос» из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной провинции Гильменд», — передает вещатель.

Отмечается, что в ходе спецоперации также были задержаны 6 боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в городе Кандагар взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате инцидента погибли 6 человек.

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